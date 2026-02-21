I due superpiedi quasi piatti | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film “I due superpiedi quasi piatti” viene trasmesso questa sera su Rete 4, a causa della programmazione dedicata alla commedia degli anni Settanta. La pellicola, diretta da E., racconta le avventure di due amici che cercano di recuperare un'importante refurtiva. La messa in onda si svolge alle 21:20, offrendo agli spettatori un esempio di cinema d’epoca. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale del canale.

i due superpiedi quasi piatti tutto quello che c8217232 da sapere sul film
© Tpi.it - I due superpiedi quasi piatti: tutto quello che c’è da sapere sul film

I due superpiedi quasi piatti: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda I due superpiedi quasi piatti, film del 1977 diretto da E.B. Clucher. È il nono dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Wilbur e Matt sono due disoccupati che, nell’assolata Miami, si incontrano casualmente mentre cercano invano di sbarcare il lunario. I due, entrambi frustrati, provano a dare una svolta alle loro vite tentando una rapina. Tutto sembra essere pianificato nei minimi dettagli, ma il giorno del colpo sbagliano indirizzo ritrovandosi, ironia della sorte, in una stazione di polizia: per non destare sospetti, sono costretti controvoglia ad arruolarsi. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Una poltrona per due: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film

Bud Spencer e il duro lavoro da tagliaboschi! Dal film Due Superpiedi quasi piatti 1977

Video Bud Spencer e il duro lavoro ?da tagliaboschi! Dal film Due Superpiedi quasi piatti 1977
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I due superpiedi quasi piatti; STASERA SU MEDIASET; Teleconsiglio; I due superpiedi quasi piatti su Retequattro - Guida TV.

i due superpiedi quasiStasera in tv I due superpiedi quasi piatti: trama e curiosità sul classico con Bud Spencer e Terence HillScopri l'aneddoto incredibile di Bud Spencer e Terence Hill ricercati dalla polizia durante le riprese de I due superpiedi quasi piatti a Miami nel 1977. badtaste.it

i due superpiedi quasiStasera in tv sabato 21 febbraio: I due superpiedi quasi piattiEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 21 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it