I due superpiedi quasi piatti | tutto quello che c’è da sapere sul film
Il film “I due superpiedi quasi piatti” viene trasmesso questa sera su Rete 4, a causa della programmazione dedicata alla commedia degli anni Settanta. La pellicola, diretta da E., racconta le avventure di due amici che cercano di recuperare un'importante refurtiva. La messa in onda si svolge alle 21:20, offrendo agli spettatori un esempio di cinema d’epoca. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale del canale.
I due superpiedi quasi piatti: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda I due superpiedi quasi piatti, film del 1977 diretto da E.B. Clucher. È il nono dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Wilbur e Matt sono due disoccupati che, nell’assolata Miami, si incontrano casualmente mentre cercano invano di sbarcare il lunario. I due, entrambi frustrati, provano a dare una svolta alle loro vite tentando una rapina. Tutto sembra essere pianificato nei minimi dettagli, ma il giorno del colpo sbagliano indirizzo ritrovandosi, ironia della sorte, in una stazione di polizia: per non destare sospetti, sono costretti controvoglia ad arruolarsi. 🔗 Leggi su Tpi.it
