i colori dei giochi raccontati da ruta bocconi

Ruta, docente alla Bocconi, ha spiegato che i colori dei Giochi sono il risultato di scelte strategiche legate all’immagine e alla comunicazione. La sua analisi si concentra su come le decisioni di organizzazione influenzino anche la percezione pubblica dell’evento. Durante una conferenza, ha mostrato esempi di come le palette cromatiche siano state usate per trasmettere messaggi specifici. La sua proposta invita a riconsiderare il significato dello sport oltre i punteggi.

Una guida per un nuovo approccio allo sport. "Dobbiamo ragionare per impatti, e non soltanto in base ai risultati. Con la giusta competenza generalista per interpretare questo grande acceleratore sociale, che a Milano-Cortina 2026 sta trovando un'interpretazione eccellente", spiega Dino Ruta, professore di Pratiche di leadership e business sportivo presso la Sda Bocconi School of Management. Negli ultimi mesi ha scritto Colori olimpici – lo sport e i Giochi come scintilla di benessere e sviluppo (Egea, 256 pp.), nato per raccontare "le varie ripercussioni collettive dietro le prestazioni d'élite: le Olimpiadi sono la massima esaltazione dei grandi atleti, ma dietro la corsa al podio c'è molto di più.