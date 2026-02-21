I colleghi del poliziotto | Ha mentito

Gli colleghi di Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto nel tragico episodio, affermano che ha mentito. La sua versione dei fatti sulla sparatoria del 26 gennaio viene messa in dubbio, mentre si cercano prove che chiariscano la dinamica. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra gli agenti, che chiedono trasparenza. Intanto, le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto in quella drammatica giornata.

Precipita a tutta velocità la posizione di Carmelo Cinturrino, il poliziotto milanese accusato di omicidio volontario per la morte di un pregiudicato maghrebino, raggiunto alla testa da un colpo sparato dall’agente nel pomeriggio del 26 gennaio. A segnare il brusco peggioramento della situazione sono da un lato le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che appoggiano esplicitamente la linea dura seguita fin dall’inizio dalla Procura della Repubblica («Sono compiaciuto che la polizia di Stato sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti a nessuno»); e dall’altro gli sviluppi dell’indagine, che vedono Cinturrino smentito e accusato dai colleghi che si trovavano con lui in via Impastato, a ridosso del boschetto della droga di Rogoredo, nei momenti convulsi che hanno preceduto e seguito la morte di Abderrahim «Zack» Mansouri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

