I cantieri di Aica paralizzano il traffico in città Cantone | Serve pazienza i benefici saranno per tutti
I lavori di Aica per il rifacimento della rete idrica causano ingorghi e rallentamenti nel traffico cittadino. Le operazioni, concentrate tra piazzale Rosselli e via Imera, coinvolgono anche via Acrone e via Pietro Nenni, creando disagi ai pendolari. Le automobili si accumulano e i clacson risuonano nelle strade, mentre i cittadini si lamentano per le lunghe attese. La presenza dei cantieri prosegue, e si aspetta che i lavori si concludano presto.
Si tratta degli scavi per la nuova rete idrica. Code e rallentamenti in piazzale Rosselli e tra via Pietro Nenni e via Garibaldi, soprattutto nelle ore di punta quando si accompagnano i figli a scuola. L'assessore al traffico: "Lavori necessari per risolvere i problemi di acqua" Traffico pesantemente rallentato, clacson e automobilisti esasperati. I cantieri aperti da Aica per il rifacimento della rete idrica stanno creando disagi significativi in diverse zone della città, in particolare tra piazzale Rosselli e via Imera, in via Acrone e in via Pietro Nenni nelle adiacenze della chiesa di Santa Caterina e del palazzo dei mutilati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
