I cantieri di Aica paralizzano il traffico in città Cantone | Serve pazienza i benefici saranno per tutti

I lavori di Aica per il rifacimento della rete idrica causano ingorghi e rallentamenti nel traffico cittadino. Le operazioni, concentrate tra piazzale Rosselli e via Imera, coinvolgono anche via Acrone e via Pietro Nenni, creando disagi ai pendolari. Le automobili si accumulano e i clacson risuonano nelle strade, mentre i cittadini si lamentano per le lunghe attese. La presenza dei cantieri prosegue, e si aspetta che i lavori si concludano presto.

Si tratta degli scavi per la nuova rete idrica. Code e rallentamenti in piazzale Rosselli e tra via Pietro Nenni e via Garibaldi, soprattutto nelle ore di punta quando si accompagnano i figli a scuola. L'assessore al traffico: "Lavori necessari per risolvere i problemi di acqua" Traffico pesantemente rallentato, clacson e automobilisti esasperati. I cantieri aperti da Aica per il rifacimento della rete idrica stanno creando disagi significativi in diverse zone della città, in particolare tra piazzale Rosselli e via Imera, in via Acrone e in via Pietro Nenni nelle adiacenze della chiesa di Santa Caterina e del palazzo dei mutilati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Cantieri a sorpresa, traffico a casaccio e pazienza finitaA Castiglion Fiorentino, i cantieri ricorrenti e le deviazioni temporanee stanno influenzando la viabilità quotidiana.

Neve e gelo paralizzano le autostrade: traffico in tilt il 6 gennaioIl maltempo di inizio gennaio, caratterizzato da neve e temperature molto basse, sta causando disagi alla circolazione sulle autostrade italiane.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.