Hockey Usa in finale alle Olimpiadi | arriva quasi sicuramente Trump Dove atterrerà Donald?

Gli Stati Uniti hanno raggiunto la finale dell’hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano, grazie a una vittoria convincente contro la Norvegia. La squadra americana ha mostrato una difesa solida e un attacco efficace, portando il punteggio a 4-1. Il risultato apre la strada a una possibile visita di Donald Trump, che potrebbe atterrare in città nei prossimi giorni. La domanda resta: dove sceglierà di posare i piedi il tycoon?

Milano, 21 febbraio 2026 – Gli Stati Uniti hanno conquistato la finale dei Giochi nell'hockey su ghiaccio maschile. E domenica pomeriggio disputeranno il match decisivo con il Canada per provare a salire dopo 46 anni sul gradino più alto del podio olimpico. Sugli spalti dell'Arena di Santa Giulia, a meno di sorprese dell'ultima ora mai da escludere, ci dovrebbe essere anche il presidente Usa Donald Trump, che attendeva proprio l'esito della semifinale di ieri sera contro la Slovacchia per decidere se programmare o meno la trasferta italiana. Ora non resta che accendere il semaforo verde per la partenza dell'Air Force One: la comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare stamattina, sabato 20 febbraio.