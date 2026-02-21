Hockey-mania a Milano | i tifosi canadesi guardano la partita al bar e festeggiano così
A Milano, i tifosi canadesi si riuniscono in un bar dei Navigli per seguire la semifinale di hockey su ghiaccio tra Canada e Finlandia. La passione per lo sport si manifesta tra urla di entusiasmo e brindisi con birra fredda. Alcuni hanno portato bandiere e maglie rosse decorate con la foglia d'acero, creando un’atmosfera di festa nel locale. La partita sta per iniziare e l’energia si sente chiaramente tra gli spettatori.
A Milano, in zona Navigli, l’atmosfera è tutta nordamericana: maglie rosse con la foglia d’acero ovunque per seguire la semifinale di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina tra Canada e Finlandia. Senza biglietto per l’arena Santa Giulia, tanti tifosi hanno trasformato locali e piazze in una piccola "Canada House", vivendo la sfida come se fossero sugli spalti.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milano Cortina, la nazionale femminile di Hockey al debutto: i tifosi riempiono l'Arena Santa GiuliaAl via il torneo olimpico di hockey femminile a Milano.
Olimpiadi 2026, due tifosi lettoni sventolano la bandiera della Groenlandia alla partita di hockeyDurante la partita di hockey maschile tra Stati Uniti e Danimarca alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, due tifosi lettoni hanno sventolato la bandiera della Groenlandia.
Milano, i tifosi all'Arena Santa Giulia: Ospitare un evento in queste condizioni è vergognoso
Argomenti discussi: La nazionale di hockey femminile di Eric Bouchard, Il Miracolo sul ghiaccio di Milano Cortina 2026; Da Heated rivalry alle Olimpiadi, è hockey mania; Milano Cortina, è 'pins-mania': da Bormio a Livigno, anche i locali le chiedono (al posto delle mance); Ho speso 320 euro per una partita di hockey per colpa di Heated Rivalry. È stata la decisione più assurda (e più giusta) del mese.
Trump a Milano per la finale di hockey ghiaccio Stati Uniti-Canada, è giallo: cosa sappiamoCi sarà anche Donald Trump? È andata come doveva andare: la finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina ... msn.com
Milano Cortina: l’hockey resta in Fiera, poi un nuovo stadio per il ghiaccioAl termine dei Giochi, l’attuale struttura utilizzata per le competizioni verrà smontata perché noleggiata. Tuttavia, Fiera Milano individuerà un nuovo spazio interno dove installare un impianto ... milanosportiva.com
Milano Cortina, è ‘pins-mania’: da Bormio a Livigno, anche i locali le chiedono (al posto delle mance) (Adnkronos) - Alle Olimpiadi di Milano Cortina c'è una gara nella gara. Non riguarda sci, snowboard, freestyle e nemmeno curling, pattinaggio e hockey. Si tr - facebook.com facebook