Hockey-mania a Milano | i tifosi canadesi guardano la partita al bar e festeggiano così

A Milano, i tifosi canadesi si riuniscono in un bar dei Navigli per seguire la semifinale di hockey su ghiaccio tra Canada e Finlandia. La passione per lo sport si manifesta tra urla di entusiasmo e brindisi con birra fredda. Alcuni hanno portato bandiere e maglie rosse decorate con la foglia d'acero, creando un’atmosfera di festa nel locale. La partita sta per iniziare e l’energia si sente chiaramente tra gli spettatori.

A Milano, in zona Navigli, l’atmosfera è tutta nordamericana: maglie rosse con la foglia d’acero ovunque per seguire la semifinale di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina tra Canada e Finlandia. Senza biglietto per l’arena Santa Giulia, tanti tifosi hanno trasformato locali e piazze in una piccola "Canada House", vivendo la sfida come se fossero sugli spalti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano Cortina, la nazionale femminile di Hockey al debutto: i tifosi riempiono l'Arena Santa GiuliaAl via il torneo olimpico di hockey femminile a Milano.

Olimpiadi 2026, due tifosi lettoni sventolano la bandiera della Groenlandia alla partita di hockeyDurante la partita di hockey maschile tra Stati Uniti e Danimarca alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, due tifosi lettoni hanno sventolato la bandiera della Groenlandia.

Milano, i tifosi all'Arena Santa Giulia: Ospitare un evento in queste condizioni è vergognoso

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.