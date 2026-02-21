Hockey ghiaccio | gli USA stendono la Slovacchia Ora la Finale dei Sogni con il Canada

Gli Stati Uniti hanno battuto la Slovacchia con un punteggio di 4-1, assicurandosi un posto in finale ai Giochi di Milano Cortina 2026. La vittoria si è decisa durante il secondo tempo, quando gli americani hanno segnato tre reti in rapida successione. Ora si preparano a sfidare il Canada nella partita decisiva per l’oro, prevista per domenica 22 febbraio. La sfida tra le due nazioni rappresenta il momento più atteso del torneo di hockey su ghiaccio.

La finale dei sogni. Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 domenica 22 febbraio si sfideranno, nell’incontro che vale l’oro per l’hockey su ghiaccio, Canada e Stati Uniti: riedizione di quanto successo ieri nel torneo maschile, con le statunitensi capaci di vincere 2-1 all’overtime. Nella seconda semifinale, conclusasi pochi minuti fa, gli americani hanno battuto nettamente una Slovacchia che, dopo esser stata la rivelazione del torneo (con ancora chance di giocarsi il bronzo, contro la Finlandia, ndr), è caduta sotto i colpi dei giocatori dell’NHL sino a cedere per 6-2. LA CRONACA. La partita si apre subito con gli USA a far capire di voler dettare il ritmo: Hlavaj è costretto immediatamente a salvare la sua gabbia due volte.🔗 Leggi su Oasport.it

Hockey ghiaccio femminile, gli USA pareggiano in extremis e battono il Canada all’overtime in finaleGli Stati Uniti hanno pareggiato negli ultimi secondi e poi hanno vinto ai supplementari contro il Canada nella finale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari semifinali Canada-Finlandia e USA-Slovacchia, tv, programma, streamingIl calendario dell’hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si riempie di emozioni.

