Ho fatto una cazz*ta Era una gara di gruppo molto imprevedibile | la delusione di Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida ammette di aver commesso un errore durante una gara di gruppo, definendolo una “cazz*ta”. La sua decisione di non partire prima per lanciare la volata ha influito sul risultato finale. La competizione si è rivelata molto imprevedibile, e la nuotatrice si mostra delusa per la scelta fatta in corsa. La sua riflessione evidenzia come le decisioni in gara possano cambiare gli esiti in modo immediato.

“La gara di oggi era una gara di gruppo, molto imprevedibile: la ‘cazz*ta’ l’ho fatta io, magari dovevo partire prima a lanciare la volata”. Così Francesca Lollobrigida dopo aver concluso la mass start al quarto posto, dietro all’olandese Groenewoud (oro), alla canadese Blondin (argento) e alla statunitense Manganello (bronzo). “C’erano due olandesi, due canadesi, due americane: l’unica soluzione era lanciare la volata, però sono rimasta dietro e lì di fatto ho perso una medaglia”, ha sottolineato Lollobrigida, che ai Giochi di Milano-Cortina 2026 ha vinto due ori: uno nei 3mila metri, uno nei 5mila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Francesca Lollobrigida: “È stata una gara più tattica, l’abbiamo studiata a tavolino”Francesca Lollobrigida ha vinto anche i 5000 metri nello speed skating, conquistando il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

