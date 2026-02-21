Harry Potter | la serie reboot ingaggia un secondo Ron Weasley per QUELLA scena

La produzione del reboot di Harry Potter ha annunciato il secondo attore per interpretare Ron Weasley nella nuova stagione in arrivo nel 2027 su HBO Max. La scelta riguarda la versione adulta del personaggio, che sarà interpretata da un attore diverso rispetto a quello della prima stagione. La decisione ha colto di sorpresa i fan, che si chiedono come cambierà l’interpretazione del personaggio nel nuovo racconto. La scena in questione sarà tra le più attese della serie.

La prima stagione dello show in arrivo su HBO Max nel 2027 vedrà la presenza di due Ron Weasley, ecco chi interpreterà la versione più adulta del personaggio. Dal web arriva un nuovo aggiornamento sul cast della serie reboot di Harry Potter. Mentre le riprese sono in corso il casting prosegue con l'aggiunta di un secondo interprete di Ron Weasley che farà la sua apparizione nella prima stagione. Sappiamo che i tre giovani protagonisti del franchise, che succederanno a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nello show e - speriamo - anche nel cuore dei fan sono Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley).🔗 Leggi su Movieplayer.it

