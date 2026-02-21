Hapoel Tel Aviv a un passo ' ingaggio di Levi Randolph

L’Hapoel Tel Aviv sta valutando l'ingaggio di Levi Randolph, dopo aver osservato le sue recenti prestazioni in campionato. La società israeliana punta a rafforzare la rosa per migliorare le chance nelle competizioni europee. Randolph, che ha segnato 15 punti nell’ultima partita, porterebbe energia e leadership al team. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata a breve. La squadra si prepara a ufficializzare il suo nuovo giocatore.

© Mondosport24.com - Hapoel Tel Aviv a un passo 'ingaggio di Levi Randolph

Nel contesto della stagione europea, l’Hapoel Tel Aviv potrebbe rinforzarsi con un giocatore di esperienza pronta a incidere subito sul rendimento della squadra. Levi Randolph, guardia americana nata nel 1992, sarebbe al centro di un accordo destinato a definire la composizione della formazione israeliana per la seconda parte della stagione. Randolph sarebbe pronto a firmare un contratto fino al termine della stagione 2025-26, con una valutazione complessiva attestata a 500.000 dollari. L’operazione si formalizzerebbe non appena le parti chiuderebbero gli ultimi dettagli, consentendo al giocatore di unirsi alla squadra nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Hapoel Tel Aviv ingaggia Kessler EdwardsKessler Edwards si unisce all’Hapoel Tel Aviv dopo aver firmato un contratto fino alla fine della stagione. Dimitris Itoudis a rischio esonero 'Hapoel Tel Aviv?L’Hapoel Tel Aviv sta valutando se cambiare allenatore. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hapoel Tel Aviv, primi contatti con Mike James per la prossima stagione; Hapoel Tel Aviv, contatti avviati con Mike James per la prossima stagione; Hapoel Tel Aviv Opens Talks with Mike James for Next Season; Kessler Edwards si avvicina all’Hapoel Tel Aviv. Hapoel Tel Aviv vuole stringere con Mike James per la prossima stagioneL'Hapoel Tel Aviv è attualmente impegnato a cercare di rafforzarsi in vista dell'ultimo tratto dell'Euroleague, ma dietro le quinte il club sta anche facendo mosse per la ... pianetabasket.com EuroLeague, Barcelona vs Hapoel Tel Aviv a porte chiuseLa partita tra Barcelona e Hapoel Tel Aviv, valida per la 31ª giornata di Euroleague, si giocherà a porte chiuse. Il match del 13 marzo al Palau Blaugrana si ... pianetabasket.com Budget salariale di ogni squadra di EuroLeague nella stagione 2025-26: 1) Panathinaikos – 26,5-27 milioni di euro 2) Olympiacos – 22-22,5 milioni di euro 3) Hapoel Tel Aviv - 19,5-20 milioni di euro 4) Real Madrid: 18-18,5 milioni di euro 5) Anadolu Efes - - facebook.com facebook Hapoel Tel Aviv, primi contatti con Mike James per la prossima stagione x.com