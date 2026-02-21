Ha fatto più di Lang in sei mesi
Alisson Santos ha dimostrato di essere più prolifico di Lang in soli sei mesi, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza in campo e le sue reti hanno fatto parlare di sé, soprattutto dopo aver segnato un gol decisivo nella partita di ieri. Il giovane attaccante brasiliano, nato nel 2002 a Caatiba, ha già conquistato un ruolo importante nella squadra. La sua performance continua a suscitare interesse tra gli appassionati di calcio italiano.
2026-02-20 12:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Alisson Santos (Caatiba, 2002) protagonista di una delle immagini della giornata in Serie A. L’esterno Napoli, prestito con diritto di riscatto dallo Sporting CP è sceso in campo al 71° minuto e all’82° ha segnato il gol del 2-2. Un po’ che, per inciso, valeva prendi il “MVP”. ricevuto da Giovane davanti all’area vasta controllava con il piede sinistro e ha battuto Svilar con la mano destra il quale, dopo essersi infilato tra le gambe di Mancini, si è incastrato nel post-tensione.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Chivu in sei mesi ha fatto dimenticare InzaghiA ottobre, su queste pagine, si analizzava la rivalità tra Inter e Napoli, le formazioni più competitive degli ultimi anni.
Lang saluta il Napoli dopo sei mesi, ufficiale l’arrivo al GalatasarayNoa Lang lascia il Napoli dopo sei mesi e si trasferisce al Galatasaray con un prestito.
#Lang show contro la Juventus, Gazzetta dello Sport: "A #Napoli si tormentano dal rimpianto d'averlo ceduto" “A Istanbul lo chiamano il Neymar olandese. Esagerati. Ma a Napoli, dove lo hanno visto partire per la Turchia dopo appena sei mesi come se il s - facebook.com facebook
