Alisson Santos ha dimostrato di essere più prolifico di Lang in soli sei mesi, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza in campo e le sue reti hanno fatto parlare di sé, soprattutto dopo aver segnato un gol decisivo nella partita di ieri. Il giovane attaccante brasiliano, nato nel 2002 a Caatiba, ha già conquistato un ruolo importante nella squadra. La sua performance continua a suscitare interesse tra gli appassionati di calcio italiano.

2026-02-20 12:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Alisson Santos (Caatiba, 2002) protagonista di una delle immagini della giornata in Serie A. L’esterno Napoli, prestito con diritto di riscatto dallo Sporting CP è sceso in campo al 71° minuto e all’82° ha segnato il gol del 2-2. Un po’ che, per inciso, valeva prendi il “MVP”. ricevuto da Giovane davanti all’area vasta controllava con il piede sinistro e ha battuto Svilar con la mano destra il quale, dopo essersi infilato tra le gambe di Mancini, si è incastrato nel post-tensione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Chivu in sei mesi ha fatto dimenticare InzaghiA ottobre, su queste pagine, si analizzava la rivalità tra Inter e Napoli, le formazioni più competitive degli ultimi anni.

Lang saluta il Napoli dopo sei mesi, ufficiale l’arrivo al GalatasarayNoa Lang lascia il Napoli dopo sei mesi e si trasferisce al Galatasaray con un prestito.

