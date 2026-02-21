Guida TV Sky Cinema e NOW | Odio l' estate Sabato 21 Febbraio 2026
Odio l’estate, una commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo, sarà trasmessa sabato 21 febbraio 2026 su Sky Cinema e NOW. La scelta di questa pellicola si spiega con il grande successo ottenuto nelle sale, attirando molti spettatori. La serata offrirà anche altri film, tra azione e drammi intensi, per soddisfare ogni gusto. La programmazione si concentra su titoli popolari e coinvolgenti, per intrattenere il pubblico fino a tarda sera.
Sky Cinema e NOW stasera con Aldo, Giovanni e Giacomo, Il miglio verde, action spettacolari e drammi intensi in prima serata su tutti i canali. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Odio l'estate riporta sullo schermo l'affiatatissimo trio Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da Massimo Venier, in una commedia che gioca tutta sugli equivoci e sulle dinamiche familiari. Per un errore clamoroso nella prenotazione, tre famiglie si.
