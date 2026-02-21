Guida la moto senza patente e assicurazione | è la seconda volta in pochi mesi

Una persona viene fermata alla guida di una moto senza patente e assicurazione, motivo che ha portato a un secondo intervento in pochi mesi. Le forze dell’ordine hanno individuato il veicolo durante un normale controllo, scoprendo che il conducente aveva già violato le norme di circolazione. L’episodio evidenzia la diffusione di comportamenti rischiosi tra alcuni utenti delle strade trentine. Le autorità continuano a intensificare i controlli per garantire maggiore sicurezza.

Proseguono i controlli stradali delle forze dell’ordine sul territorio trentino finalizzati a prevenire i reati e incrementare la sicurezza degli utenti delle strade. Nell’ambito di questa attività i carabinieri di Levico Terme hanno sorpreso un cittadino di 40 anni alla guida di una motocicletta che, stando a quanto emerso dagli accertamenti, non aveva mai conseguito la patente per condurre il mezzo ed era a bordo di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Un comportamento, questo, per il quale era già stato multato qualche mese prima dagli stessi militari. A tradirlo, si legge in una nota dell’Arma, è stato il suo comportamento sospetto: alla vista del posto di blocco, infatti, l’uomo ha improvvisamente cambiato strada entrando in un parcheggio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

La Municipale ferma un centauro: era alla guida con patente revocata e senza assicurazioneLa Polizia Municipale ha fermato nella serata di ieri un centauro di 40 anni in via Torre della Catena.

