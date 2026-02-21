guerre migrazioni nuove paure e il vecchio stato ha ripreso il suo posto

Gli sconvolgimenti globali, come guerre e migrazioni, continuano a scuotere il pianeta. La causa principale deriva dai conflitti armati che spingono milioni di persone a lasciare le proprie case. Le rotte migratorie si allungano, coinvolgendo paesi lontani e creando tensioni sociali. Intanto, i governi cercano di rispondere a queste crisi con misure che spesso alimentano nuove paure tra la popolazione. La situazione resta in costante evoluzione, con rischi che si fanno sempre più evidenti.

Lo Stato camaleonte. Quattro libri su un'istituzione che cambia pelle e torna protagonista Di tanto in tanto, nuovi spettri iniziano ad aggirarsi per il mondo (un tempo si aggiravano per l’Europa, ma ora tutto il mondo è paese). Quasi sempre sono spettri vecchi che fanno giri immensi e poi ritornano. Si riaffacciano improvvisamente sotto le più diverse forme e i più diversi modi, di solito in maniera inaspettata. Un nuovo vecchio spettro è quello dello stato. In mezzo ai marosi di un’epoca di stravolgimenti, lo stato si riaffaccia come quell’entità cui si smania di aggrapparsi, per avere un porto sicuro, un luogo sotto le cui sottane ripararsi o trovare un po’ di conforto in mezzo a quello che viene percepito come il disordine contemporaneo.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Crisi climatica, sfruttamento del lavoro, guerre e migrazioni forzate: 'The Cost of Growth' con Greta Thunberg all'AstraGreta Thunberg ha partecipato alla proiezione di *The Cost of Growth* a Parma, denunciando come la crescita economica abbia conseguenze concrete su ambiente, lavoro e società.

Kate Middleton nel 2025 ha ripreso in mano la sua vita con il sorriso. Un bilancio e le foto più belle del suo anno di rinascitaNel 2025, Kate Middleton ha ritrovato serenità e forza, affrontando l’anno con un atteggiamento positivo.

