La Cina ha inviato di recente oltre 2.000 pescherecci vicino alle acque giapponesi nel Mar Cinese Orientale, creando formazioni a L di centinaia di chilometri. Questa strategia, osservata a dicembre e a gennaio, sembra essere un esercizio di guerra ibrida volto a testare le risposte delle forze navali della regione. Le imbarcazioni si sono raggruppate vicino alla ZEE del Giappone, forse per simulare un blocco temporaneo. La navigazione di massa ha attirato l’attenzione internazionale.

Negli ultimi mesi, in particolare a dicembre e a gennaio, ben 2mila pescherecci cinesi si sono radunati due volte nei pressi della ZEE (Zona Economica Esclusiva) del Giappone nel Mar Cinese Orientale, disponendosi in un’insolita formazione a L lunga centinaia di chilometri,che lascia supporre la sperimentazione di un qualche tipo di blocco navale estemporaneo. Le imbarcazioni della flottiglia da pesca della Repubblica Popolare Cinese (RPC) si sono posizionate nei pressi della linea mediana marittima tra Giappone e RPC, che Tokyo assume per definire il confine della sua ZEE nel Mar Cinese Orientale.🔗 Leggi su It.insideover.com

Caccia pakistani per la Libia e la Cina si esercita a bloccare TaiwanLe tensioni internazionali continuano a evolversi, con la Libia e la Cina impegnate in strategie e esercitazioni militari che influenzano la stabilità globale.

Leggi anche: Guerra ibrida e cybersecurity, come si rinnova la Farnesina

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.