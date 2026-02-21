Guerra Fredda | Honey svela l’agente segreto dietro Carolyn Martens

Honey rivela che l’agente segreto dietro Carolyn Martens fu un ufficiale britannico tra gli anni Cinquanta e Sessanta. La serie ricostruisce le operazioni di spionaggio dell’epoca, inserendo dettagli sulla sua carriera e le missioni svolte. Il personaggio di Martens, interpretato da Fiona Shaw, prende forma attraverso questi frammenti storici. La narrazione si concentra su come le azioni di quell’agente abbiano influenzato la vita della donna. La storia si intreccia con eventi reali di quegli anni.

Honey: Il Ritorno allo Spionaggio della Guerra Fredda e le Origini di Carolyn Martens. La serie televisiva "Honey" si profila come un'immersione nel passato del mondo dello spionaggio, svelando le origini di uno dei personaggi più enigmatici e affascinanti della recente televisione: Carolyn Martens, resa celebre da Fiona Shaw nella serie "Killing Eve". L'attrice Ann Skelly è stata scelta per interpretare Martha Schmitt, l'identità segreta della giovane Carolyn, in questo prequel ambientato nel contesto storico della Guerra Fredda. L'annuncio del cast completo, avvenuto a febbraio 2026, ha scatenato un'ondata di interesse tra i fan della serie originale e gli appassionati del genere.