guercino e provenzali due grandi mostre previste in autunno

Il Guercino ha attirato l’attenzione con una mostra dedicata alle sue opere, portando molti visitatori a Cento. La rassegna, che raccoglie capolavori del pittore, ha contribuito a riscoprire il suo stile tra gli appassionati d’arte. A novembre, un’altra esposizione dedicata a Provenzali aprirà le porte, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico nuovo. Entrambe le iniziative puntano a valorizzare il patrimonio artistico locale.

Il Guercino continua a incantare e a raggiungere luoghi di esposizione per poi attirare a Cento il turista culturale. Stavolta, a partire nei giorni scorsi è stato il grande capolavoro ‘Cristo consegna le chiavi a San Pietro’ conosciuto anche come ‘Cattedra di San Pietro’ che sarà esposto da 21 febbraio al 28 giugno a Forlì in occasione della mostra ‘Barocco, il gran teatro delle idee’ al museo civico San Domenico. "Abbiamo concesso l’opera per questa grande mostra – dice l’assessore alla cultura Silvia Bidoli (nella foto) che sottolinea il valore dell’operazione –, siamo ovviamente contenti, anche perché in un certo senso continuiamo una collaborazione con il Comune di Forlì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

