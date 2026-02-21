Gubbio arriva la capolista Di Carlo | Servono ritmi alti

Il Gubbio affronta oggi alle 14.30 la capolista Arezzo, una sfida che promette emozioni. La partita si gioca nel cuore di Gubbio, con i tifosi pronti a sostenere la squadra. Di Carlo ha chiesto ritmi alti e intensità per contrastare la forza dell’avversario. L’Arezzo arriva con la miglior difesa del girone, mentre il Gubbio punta sulla propria attacco prolifico. La partita si annuncia molto combattuta e piena di adrenalina.

È una sfida tutt’altro che banale quella che il “Barbetti“ ospiterà oggi alle 14.30. Il Gubbio accoglie infatti la capolista Arezzo tra le proprie mura, in un match di certo stuzzicante visto che mette di fronte rispettivamente la miglior difesa e il miglior attacco del girone B di C. Analizzando il match, mister Di Carlo comincia dagli avversari: "Facciamo i complimenti a mister Bucchi e alla società per il percorso fatto. Si meritano il primo posto. Il campionato è ancora lungo, ogni partita può essere una trappola, speriamo che questa gara lo sia per loro anche se sono costruiti per vincere il campionato, lo stanno dimostrando.🔗 Leggi su Lanazione.it

Coach priftis. "Attenzione perché giocano a ritmi alti»Coach Priftis mette in guardia: i biancorossi affrontano avversari che giocano a ritmi elevati.

