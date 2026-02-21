Guardia domani la presentazione di GustaGuardia

Amedeo Ceniccola ha annunciato la presentazione di “GustaGuardia”, un progetto volto a valorizzare le tradizioni culinarie e culturali del territorio. La presentazione si terrà domani in città, dopo mesi di pianificazione e incontri con gli operatori locali. L’obiettivo è promuovere il patrimonio gastronomico attraverso eventi e iniziative pratiche. La proposta mira a coinvolgere residenti e turisti, offrendo un'occasione concreta per conoscere meglio la comunità.

C'è un momento in cui le idee smettono di essere parole e iniziano a diventare fatti. È esattamente ciò che sta accadendo a Guardia Sanframondi con il progetto "GustaGuardia", lanciato nelle scorse settimane dall'ex sindaco Amedeo Ceniccola. La presentazione ufficiale del progetto "GustaGuardia" è programmata per domenica 22 febbraio alle ore 18 nella "Casa di Bacco" in piazza Castello, a cui seguirà una degustazione di prodotti tipici made in Guardia. "È un primo passo concreto dentro un percorso più ampio, strutturato, ambizioso – ha dichiarato Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale e amministratrice della Casa di Bacco – e il fatto che l'iniziativa sia abbinata alla cena rionale, promossa dalla locale Pro Loco, non è casuale; è un segnale, vuol essere il segnale che quando energie del territorio si mettono in rete il risultato non è la somma delle singole iniziative, ma qualcosa di più grande.