Guardalà commenta Juve Como | I fischi ci sono stati durante e a fine partita Spalletti si aspettava una cosa

Guardalà commenta la sconfitta della Juventus contro il Como, attribuendo i fischi dei tifosi sia durante che dopo la partita a una prestazione deludente. Spalletti, allenatore della squadra torinese, aveva previsto una reazione negativa dei supporter. I fischi sono arrivati dopo una gara in cui i bianconeri hanno faticato a creare occasioni chiare. La tensione tra i tifosi e la squadra si è fatta sentire nel finale.

