Guarda questo mammifero così particolare | è un pangolino ed è l'animale più trafficato al mondo

Un pangolino, animale solitario che abita in Asia e Africa, viene spesso catturato illegalmente. La sua carne viene venduta come prelibatezza, mentre le scaglie vengono usate in medicine tradizionali. Recentemente, i traffici sono aumentati, portando questa specie a rischio di estinzione. Le operazioni di contrasto cercano di fermare il commercio illecito, che provoca danni alle popolazioni selvatiche. La lotta contro questo fenomeno continua senza sosta.

Un animale solitario che vive in Asia e in Africa ed è oggetto di traffici illegali per la sua carne e per la credenza che le sue scaglie abbiano proprietà mediche. Risultato: Il WWF stima che nell'ultimo decennio sono stati catturati oltre un milione di pangolini, compresi quelli che non sono mai stati intercettati.🔗 Leggi su Fanpage.it

