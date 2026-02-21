Gruppo di giovani scippa due turisti in strada

Giovedì notte, due giovani hanno rapinato due turisti in via Palazzuolo, strappando loro borse e telefoni. La polizia è arrivata rapidamente dopo la chiamata di testimoni che avevano assistito alla scena. Gli agenti hanno rintracciato i sospetti poco lontano dal luogo del crimine, trovando parte della refurtiva. La vittima, ancora scossa, ha riconosciuto i ladri durante gli accertamenti. La questione resta sotto indagine per chiarire altri dettagli.

Giovedì notte la polizia di Stato è intervenuta per la segnalazione di un furto con strappo in via Palazzuolo. A dare l’allarme, due cittadini statunitensi di 21 anni, i quali hanno riferito di essere stati derubati delle collane da un gruppo di giovani. Le volanti di via Zara hanno bloccato uno degli autori, un 20enne tunisino.Secondo quanto allo stato ricostruito, le vittime, nel fare rientro presso la propria abitazione, erano state avvicinate da tre soggetti che gli avevano chiesto se fossero interessati all’acquisto di droga. Al loro rifiuto, era stata strappata la collana a entrambi. Il 20enne, già noto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sollicciano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Bologna, aggredito da un gruppo di giovani perché disabile: l’uomo deriso, insultato e colpito in strada Napoli. Lite in strada all'Arenella, donna investita da un gruppo di giovani: «Prendevano a calci i suoi cani»Una donna è stata investita da un gruppo di giovani in strada all’Arenella, a Napoli. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bologna, aggredito da un gruppo di giovani perché disabile: l’uomo deriso, insultato e colpito in stradaUn uomo di 52 anni disabile è stato aggredito da un gruppo di giovani in via Bentini a Bologna, insultato e colpito al volto. I carabinieri sulle tracce dei violenti. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it Spari contro un gruppo di giovani a Bari, 20enne ferito ad un piede(ANSA) - BARI, 07 FEB - Un 20enne è stato ferito ad un piede con un colpo di arma da fuoco sparato da un'auto in corsa contro un gruppo di giovani fermo nei pressi di un distributore di carburanti. E' ... msn.com Seguite le avventure del nostro GRUPPO GIOVANI sulla loro pagina Instagram. Questa la foto scattata durante l'ultima escursione sociale. #ClubAlpinoItaliano #AlpiGraie #VallidiLanzo x.com #sommavesuviana Il gruppo "Giovani in Campo" presenta l' evento "Frammenti" - facebook.com facebook