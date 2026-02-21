Gruppo di giovani scippa due turisti in strada

Un gruppo di giovani ha rapinato due turisti in strada giovedì notte, quando hanno strappato le borse alle vittime mentre camminavano in via Palazzuolo. La polizia è arrivata in fretta dopo la segnalazione e ha avviato le indagini. Le vittime hanno riferito di essere state avvicinate da più aggressori, che si sono dati alla fuga con gli oggetti di valore. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti.

Giovedì notte la polizia di Stato è intervenuta per la segnalazione di un furto con strappo in via Palazzuolo. A dare l’allarme due cittadini statunitensi di 21 anni, i quali hanno riferito di essere stati derubati delle collane da un gruppo di giovani. Le volanti di via Zara hanno bloccato uno degli autori, un 20enne tunisino.Secondo quanto allo stato ricostruito, le vittime, nel fare rientro presso la propria abitazione, erano state avvicinate da tre soggetti che gli avevano chiesto se fossero interessati all’acquisto di droga. Al loro rifiuto, era stata strappata la collana a entrambi. Il 20enne, già noto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sollicciano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Bologna, aggredito da un gruppo di giovani perché disabile: l’uomo deriso, insultato e colpito in strada Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gruppo di giovani scippa due turisti in strada; Lo ‘scippo’ di Sanremo Marcette e sentimenti al festival made in Rimini. Raid punitivo dopo la discoteca: due giovani aggrediti a calci e pugni da un gruppo di stranieri a CivitanovaCIVITANOVA Calci e pugni davanti a un bar, due giovani finiscono al pronto soccorso. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto ieri mattina e per risalire all’identità degli autori del ... corriereadriatico.it Due giovani pestati da un gruppo di nordafricani a CivitanovaCIVITANOVA «Due minuti e ti sfondo la macchina». «No! Perché?!». E giù botte, calci, pugni fino a quando il giovane preso di mira è crollato a terra svenuto per la violenza dell'aggressione subita. corriereadriatico.it Gruppo di giovani scippa due turisti in strada x.com GRUPPO GIOVANI con Silvana Tiani Brunelli: ESPERIENZE POSITIVE DI AUTONOMIA, MENTE FUNZIONALE 2 L’autonomia è una condizione personale che si conquista con il proprio impegno: è la capacità di fare da soli, di agire in modo indipendente. Ess - facebook.com facebook