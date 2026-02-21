Gru elettriche e fotovoltaico Interporto a emissioni zero

L’Interporto di Padova ha deciso di ridurre drasticamente le sue emissioni di CO2, puntando su energie rinnovabili e tecnologia verde. Nei mesi scorsi, ha installato nuove gru elettriche e un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni che copre il tetto di parte dello scalo. Questa scelta permette di alimentare le operazioni senza usare combustibili fossili, migliorando l’efficienza e la sostenibilità del centro logistico. La trasformazione si integra con il ruolo strategico dell’Interporto come punto di collegamento tra Europa e Italia.

Fondato nel 1973, l' Interporto di Padova è diventato un nodo logistico europeo. Situato strategicamente all'incrocio tra i corridoi Mediterraneo e Baltico-Adriatico, lo scalo funge da porta d'ingresso privilegiata per i mercati del Centro-Est Europa, con connessioni dirette verso i principali porti italiani e i grandi hub del Nord (Rotterdam, Duisburg). Con oltre un milione di metri quadrati di superficie e binari da 750 metri è oggi il primo inland terminal nazionale per il traffico marittimo. Nel dicembre scorso PSA Intermodal Italy NV e Logtainer Srl è stato scelto per guidare lo sviluppo del Terminal Intermodale.