Graduatorie GPS | ecco l’elenco delle certificazioni linguistiche valide Quali sono a scadenza Allegato D1

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso l'elenco delle certificazioni linguistiche ammesse nelle graduatorie GPS, a causa delle modifiche introdotte per il prossimo triennio. Tra i documenti validi, ci sono alcuni attestati che scadranno nel 2024, mentre altri resteranno validi fino al 2028. L'allegato D1 include anche dettagli sui requisiti richiesti e sulle modalità di presentazione. Gli insegnanti dovranno aggiornare le proprie certificazioni prima delle scadenze.

GPS 202628: il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in relazione alla compilazione della domanda, ha pubblicato l'allegato D1 all'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 contenente l'elenco degli enti certificatori delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS e certificazioni informatiche: quali sono valide, cos’è Accredia, quanti punti mi daranno. Lalla vi spiegherà tuttoNel quarto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, Lalla approfondirà il tema delle certificazioni informatiche e del GPS.

