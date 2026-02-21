Graduatorie GPS 2026 come si compila la domanda Ecco le novità della piattaforma RISPOSTE AI QUESITI

Il ministero dell’istruzione ha aperto le nuove graduatorie GPS 2026, con l’obiettivo di aggiornare le liste degli insegnanti. La piattaforma per presentare le domande è stata resa più semplice e accessibile, con alcune novità rispetto alle versioni precedenti. La procedura, che si può completare dal 23 febbraio alle ore 12, si chiuderà il 16 marzo alle 23. Sono stati pubblicati anche i primi chiarimenti sui quesiti più frequenti.

