Graduatorie GPS 2026 come si compila la domanda Ecco le novità della piattaforma RISPOSTE AI QUESITI

21 feb 2026

Il ministero dell’istruzione ha aperto le nuove graduatorie GPS 2026, con l’obiettivo di aggiornare le liste degli insegnanti. La piattaforma per presentare le domande è stata resa più semplice e accessibile, con alcune novità rispetto alle versioni precedenti. La procedura, che si può completare dal 23 febbraio alle ore 12, si chiuderà il 16 marzo alle 23. Sono stati pubblicati anche i primi chiarimenti sui quesiti più frequenti.

Aggiornamento Graduatorie provinciali e di istituto al via dal 23 febbraio ore 12. Scadenza 16 marzo ore 23.59. Chiara Cozzetto rappresentante della segreteria nazionale di Anief. ci spiega i meccanismi della piattaforma e le novità dell'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle titoli. Le risposte ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITILa docente Sonia Cannas chiarisce che i docenti possono aggiornare le GPS 2026 senza essere comunque tenuti a presentare domanda per le supplenze, anche se questo potrebbe comportare alcune conseguenze pratiche.

