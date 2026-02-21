GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti
Il bando GPS 2026 è stato pubblicato, causando l’interesse di molti insegnanti in attesa delle nuove graduatorie. Per supportare chi si prepara alla presentazione delle domande, offriamo un servizio di consulenza di gruppo e una guida ebook. Solo cinque posti sono disponibili, e si rivolgono a chi desidera chiarimenti pratici e strategie efficaci. La consulenza si svolgerà prima dell’apertura ufficiale delle graduatorie, prevista per lunedì 23 febbraio.
Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell'apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La domanda di partecipazione alle GPS 2026/2028 può essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 23 febbraio e fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.
