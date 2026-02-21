Governo-toghe niente tregua

Il governo e le toghe continuano a scontrarsi senza pause. Questa volta, il confronto si accende sulla gestione dei migranti, con tensioni che si fanno più forti a poche settimane dal referendum sulla giustizia. Le parole delle autorità politiche e giudiziarie si susseguono, alimentando un clima di scontro aperto. La questione dei richiedenti asilo diventa il nuovo fronte di polemica tra le parti. La discussione si fa più accesa e senza appello.

© Quotidiano.net - Governo-toghe, niente tregua

Niente tregua tra governo e toghe. Anzi, a poche settimane dal referendum sulla giustizia, lo scontro si infiamma ancora di più passando per il terreno minato dei migranti. Come ampiamente prevedibile, l'esecutivo impugnerà la sentenza del Tribunale di Palermo che impone di risarcire la ong tedesca per il fermo della Sea Watch 3 – comandata da Carola Rackete – avvenuto nel 2019. L'annuncio arriva dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "Finora abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, valorizzando quindi il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio.