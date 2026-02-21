Golasecca isolata | senza banche né contanti anziani in difficoltà

A Golasecca, mancano banche e il bancomat non funziona più, lasciando gli anziani senza possibilità di prelievo. Questa mancanza di servizi finanziari rende difficile per molti cittadini, specialmente le persone più anziane, svolgere operazioni quotidiane. La situazione si aggrava nelle zone più periferiche del paese, dove i negozi e i supermercati spesso richiedono pagamenti in contanti. La comunità si trova così a dover affrontare un crescente senso di isolamento.

Golasecca, un Paese Senza Banche e con lo Sportello Automatico Bloccato: Cresce l'Isolamento e la Frustrazione dei Cittadini. Golasecca, comune in provincia di Varese, è da mesi alle prese con una situazione di crescente disagio: l'assenza di filiali bancarie sul territorio e il prolungato malfunzionamento dello sportello automatico di Poste Italiane stanno mettendo a dura prova i suoi cittadini, soprattutto anziani e residenti senza mezzi di trasporto. L'Abbandono del Territorio e la Dipendenza dal Postamat. La chiusura dell'ultima banca nel 2019 ha segnato un punto di svolta per Golasecca, lasciando i residenti senza un punto di riferimento per le operazioni finanziarie di base.

