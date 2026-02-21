Gli zonkey esistono davvero? Ecco cosa sono e perché Kaley Cuoco è una fan

Gli zonkey sono animali ibridi tra zebra e asino, una realtà confermata da osservazioni dirette in alcune riserve africane. La loro esistenza deriva dalla riproduzione naturale tra le due specie, spesso in condizioni di cattività. Questi animali mostrano caratteristiche fisiche di entrambi i genitori e attirano l’attenzione di appassionati e ricercatori. La presenza degli zonkey in alcune aree del continente africano si deve alla presenza di entrambi gli esemplari selvatici.

Non si tratta di un personaggio dei cartoni animati, né di una leggenda metropolitana: lo zonkey esiste davvero. Conosciuto anche con il nome di zebrasino, questo animale dal nome curioso è il risultato dell’incrocio tra una zebra maschio e un’asina, e la sua esistenza continua ad affascinare scienziati, appassionati di natura e semplici curiosi di tutto il mondo. Gli zonkey rimangono animali estremamente rari, e proprio per questo continuano ad alimentare stupore ogni volta che uno di loro fa la sua comparsa. Ultimamente, Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory, ha detto, tra lo stupore generale degli altri ospiti, che nel suo ranch californiano è presente proprio un zonkey, scatenando ilarità generale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

