Gli strumenti di ghiaccio suonati in un igloo ai piedi di un ghiacciaio | come partecipare al Paradice Music Festival

Un festival di musica si svolge a 2.600 metri di quota tra la Val di Sole e la Valle Camonica, con strumenti di ghiaccio suonati in un igloo. La manifestazione, in corso fino al 4 aprile, presenta un ricco programma di concerti immersi in un paesaggio innevato. Partecipanti e visitatori possono vivere un’esperienza unica tra performance artistiche e ambienti naturali spettacolari. Chi desidera partecipare deve prepararsi a un’esperienza originale e avventurosa.

«Studiamo il design dello strumento che dobbiamo realizzare e con l'impasto ottenuto creiamo dei blocchi che congeliamo per qualche giorno in un freezer industriale. Dopodiché, una volta solidificato, con scalpelli e sgorbie rimuoviamo il ghiaccio in eccesso e ottimizziamo gli strumenti che applichiamo su una struttura in legno. Per gli strumenti a corda, montiamo normalmente le corde, ma con tensioni adattate al ghiaccio. Visto che il ghiaccio risponde in modo diverso rispetto al legno, talvolta, facciamo degli aggiustamenti rendendo più sottili certe parti per modificare il timbro o la risonanza del suono» spiega Mosconi illustrando il processo produttivo che avviene, nel mese di novembre, in una tenda montata a 2.