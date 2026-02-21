Gli italiani feriti nel rogo | Uscite di sicurezza chiuse La titolare è scappata
Un incendio ha provocato feriti tra gli italiani, a causa di uscite di sicurezza bloccate. La proprietaria dell’edificio è fuggita prima che arrivassero i soccorsi, lasciando dietro di sé un ambiente pericoloso. Le testimonianze raccolte nei reparti di emergenza descrivono scene di panico e caos. La polizia sta indagando sulle cause e sulle responsabilità di questa situazione improvvisa. Le autorità hanno già avviato verifiche sugli impianti di sicurezza dell’edificio.
Le parole arrivano come macigni, raccolte nei corridoi degli ospedali e trascritte nero su bianco in un’informativa della Squadra Mobile di Roma. "Nessuno ci ha dato indicazioni. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti. Le uscite di sicurezza erano chiuse, sbarrate". È un racconto corale e drammaticamente univoco quello dei feriti italiani sopravvissuti al rogo della notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, sei delle quali italiane. Le testimonianze sono ora sul tavolo dei pm di piazzale Clodio, che procedono per disastro colposo e omicidio colposo plurimo.🔗 Leggi su Quotidiano.net
