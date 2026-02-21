Gli estratti a freddo possono sostituire la frutta? Attenti alla narrativa detox

Gli estratti a freddo sono diventati una scelta popolare tra chi cerca un modo rapido per integrare frutta e verdura nella giornata. La crescente domanda ha portato molti a chiedersi se possano sostituire i frutti freschi, specialmente tra sportivi e appassionati di benessere. Tuttavia, la nutrizionista avverte che queste bevande non sempre coprono tutti i nutrienti necessari e che bisogna fare attenzione alle false promesse di alcune diete detox. È importante conoscere i limiti di queste soluzioni.

Negli ultimi anni gli estratti a freddo sono diventati protagonisti in bar, palestre e cucine domestiche. Colorati, freschi, dall'aspetto healthy, promettono energia, vitamine e detox in un solo bicchiere. Ma cosa sono davvero? E possono sostituire la frutta fresca? "L'estrazione a freddo è una tecnica che utilizza un estrattore a bassa velocità di rotazione" spiega la dottoressa Gaia Gottardi, biologa, nutrizionista. "A differenza delle centrifughe tradizionali, che lavorano ad alta velocità producendo calore e incorporando aria, l'estrattore schiaccia lentamente frutta e verdura separando il succo dalla fibra.

