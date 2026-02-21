Gli astronauti della Missione Artemis II in quarantena ed è una buona notizia in vista del lancio

Gli astronauti della Missione Artemis II sono entrati in quarantena ieri alle 17:00 ora di Houston, poche ore prima del previsto lancio. La decisione si è resa necessaria per proteggere l’equipaggio e garantire il buon esito della missione. Durante questa fase, i membri del team si preparano ad affrontare le ultime verifiche tecniche. La quarantena rappresenta un passo fondamentale prima del decollo previsto per i prossimi giorni.

Poche ore fa, per la precisione, alle 17:00 ora di Houston di ieri, i membri dell'equipaggio della Missione Artemis II hanno fatto il loro ingresso nel protocollo di quarantena. Una notizia che, a prima vista, potrebbe sembrare un ostacolo, ma che in realtà rappresenta uno degli ultimi passi prima del grande salto verso il cosmo. L'equipaggio è composto da tre astronauti NASA, Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e dall'astronauta canadese Jeremy Hansen, in rappresentanza dell'Agenzia Spaziale Canadese (CSA). Insieme, faranno parte di uno dei momenti più significativi della storia dell'esplorazione spaziale umana.