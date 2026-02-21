Giusto innovare e guardare al futuro ma il gigantismo può fare male alle Olimpiadi

Le Olimpiadi stanno crescendo rapidamente, con più discipline e medaglie in gara. Questa espansione nasce dalla volontà di coinvolgere più paesi e attrarre i giovani. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che un aumento eccessivo potrebbe compromettere l’essenza delle manifestazioni. La sfida è trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto alle tradizioni. La prossima edizione si avvicina, portando con sé questa importante domanda.

Il dibattito si riaccende ogni due anni, con maggior forza durante le Olimpiadi estive, ma ha coinvolto anche queste invernali di Milano Cortina che vanno verso la conclusione (e già ci mancano): come bilanciare le giuste spinte a innovare con la difesa dello spirito più autentico? Come garantire l'allargamento alle nuove discipline che incontrano i gusti dei giovani e assieme evitare che Giochi ipertrofici finiscano soffocati dalla loro stessa mania di grandezza? Scriveva il Guardian nel commentare le Olimpiadi di Parigi (che hanno visto registrare un aumento del 41% di discipline rispetto a Barcellona del 1992 e del 20% su Londra 2012) che con il gigantismo olimpico "bisogna regolarsi come dopo ogni pasto sontuoso, quando il corpo separa nettamente il nutrimento di cui ha bisogno dalla materia in eccesso".