Giustizia verso il referendum | la riforma che divide Un sistema liberale No un colpo di mano Il dibattito
La riforma costituzionale della giustizia sta alimentando un acceso dibattito tra chi la definisce un passo verso un sistema più trasparente e chi la ritiene un'azione imposta senza consultazione. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto afferma che cambierà in meglio il funzionamento della giustizia, mentre i contrari temono un rischio di ingerenze politiche. La discussione si concentra anche sui poteri dei giudici e sui tempi dei processi. La proposta ha già scatenato reazioni tra diverse forze politiche.
La riforma costituzionale della giustizia restituirà trasparenza al sistema, secondo il sottosegretario Francesco Paolo Sisto. Indebolirà la cultura della giurisdizione, con il pubblico ministero più forte e il giudice più debole, ha sostenuto invece Roberto Carrelli Palombi, presidente della Corte d’Appello di Lecce. Applausi, e talvolta qualche fischio, durante gli interventi al convegno “Verso il referendum del 22 e 23 marzo”, con esponenti del sì e del no, in un Teatro Verdi di Brindisi gremito fino all’ultimo posto, per l’iniziativa organizzata dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera penale.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Referendum sulla giustizia, la Camera Penale di Rimini: "Una riforma liberale e garantista"La campagna per il referendum sulla giustizia entra nel vivo.
Riforma giustizia: Avellino nel dibattito per il referendum, Sì a separazione carriere e autogoverno più efficiente.A Avellino, il dibattito sulla riforma della giustizia si accende dopo che i sostenitori del Sì hanno promosso iniziative pubbliche per cambiare il sistema.
Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì
Argomenti discussi: La settimana politica: le ultime rilevazioni sul Referendum Giustizia; Articolo - Referendum Giustizia. Verso un’occasione persa… l’ennesima; Referendum riforma giustizia, sondaggio: vantaggio cala, verso voto in volata; Riforma forense verso il primo sì prima del referendum sulla giustizia.
Cosa dicono i principali sondaggi sul referendum della giustizia e perché l'affluenza contaUn confronto tra le rilevazioni di Tecnè, Money.it e YouTrend evidenzia un orientamento favorevole al sì, ma con scenari molto sensibili alla partecipazione al voto ... notizie.it
Referendum giustizia 2026: quando e cosa si vota, perché non serve il quorum e cosa portare alle urneReferendum giustizia 2026: quando si vota, cosa prevede la riforma, perché non serve il quorum e cosa bisogna portare al seggio. alfemminile.com
Meloni e il paese spaccato verso il referendum sulla giustizia. L'intervista a Massimo Gramellini - facebook.com facebook
FOIBE ED ESODO: NOI NON DIMENTICHIAMO Il Giorno del Ricordo nasce per rompere un silenzio imposto e durato decenni. Ricordare foibe ed esodo giuliano-dalmata non è un rito né una bandiera di parte: è un atto di verità e di giustizia verso le vittime Q x.com