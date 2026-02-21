Giustizia | referendum al bivochio accuse di sistema para-mafioso

Un referendum al bivio ha scatenato polemiche per le accuse di un sistema para-mafioso dietro le riforme giudiziarie. Le critiche puntano a influenze oscure che minacciano l’indipendenza della magistratura. Attivisti e avvocati chiedono maggiore trasparenza e vigilanza, mentre le tensioni crescono tra le forze politiche. La discussione si intensifica in vista dell’appuntamento elettorale, che potrebbe cambiare profondamente il funzionamento della giustizia italiana. La situazione rimane molto tesa e irrisolta.

Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si fa sempre più acceso, con l’avvicinarsi del referendum costituzionale. Crescono le preoccupazioni relative all’effettivo impatto della riforma sui tempi dei processi e si registra un allarme sulla carenza di personale all’interno delle procure. Rifondazione Comunista esprime forte opposizione alla riforma, sollevando dubbi sulla sua capacità di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. La discussione si concentra sulla presunta inefficacia della riforma nel ridurre i tempi dei processi. Piero Marchini, per il direttivo del circolo Alfo Maggiani di Rifondazione Comunista, ha espresso un commento critico sulla situazione attuale, sottolineando come in Italia “ognuno possa dire ciò che vuole, salvo quelli che giudicano in maniera negativa, e di autoritarie tendenze, il Governo attuale”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum Giustizia, Nordio e Delmastro parlano di "sistema para-mafioso" nel Csm: l'ex pm Caselli sbottaIl ministro Carlo Nordio e il sottosegretario Delmastro hanno definito il Csm un

Referendum giustizia, Nordio: "Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso Csm", opposizioni: "Inaccettabile", lui: "Ho citato Di Matteo"Il ministro Nordio ha dichiarato che il sorteggio nel referendum sulla giustizia cambierà il funzionamento del Csm, perché eliminerà le influenze delle correnti che, secondo lui, favoriscono pratiche vicine alla criminalità organizzata.

