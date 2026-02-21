Giustizia per Quentin | la marcia composta di Lione tra fiori bianchi e fiaccole Gli allarmi restano solo per gli antifascisti
Il corteo di Lione si svolge per ricordare Quentin Deranque, il ragazzo di 23 anni ucciso durante una rissa con antifascisti. La manifestazione si anima con fiori bianchi e fiaccole, mentre i droni sorvegliavano dall’alto. La presenza di forze dell’ordine si concentra principalmente sulla sicurezza degli antifascisti, lasciando poche misure di prevenzione per altri partecipanti. La marcia si conclude in una piazza centrale, dove si ascoltano discorsi e silenzi rispettosi.
C’erano anche i droni a sorvegliare il corteo di Lione in ricordo di Quentin Deranque, il ragazzo di 23 anni ucciso di botte in città dagli antifascisti. La marcia era stata preceduta da preoccupazioni e allarmi ed è stata accompagnata da un imponente dispositivo di sicurezza per il clima infuocato dalla gravità del fatto e dal dibattito politico che ne è seguito, che ha messo in luce le connivenze tra La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e la Jeune Garde Antifasciste. Il movimento, formalmente disciolto ma ancora “operativo”, esprime diversi dei fermati per l’omicidio, compreso l’ormai ex assistente parlamentare di Raphaël Arnault, fondatore della Giovane guardia eletto in Assemblea con Lfi, che ha respinto qualsiasi richiesta di espellerlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
