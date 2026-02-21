Giustizia al voto | sondaggio shock l’affluenza decide tra Sì e No

Referendum Giustizia: La Scommessa dell’Affluenza e un Paese Diviso. Il referendum sulla riforma della giustizia si avvia verso la fase cruciale del voto, con un esito tutt’altro che scontato. La consultazione, prevista per il 22 e 23 marzo 2026, si preannuncia come una sfida complessa, in cui l’affluenza alle urne potrebbe rivelarsi il fattore determinante per l’approvazione o il rigetto delle modifiche proposte al sistema giudiziario italiano. Un recente sondaggio indica una situazione di sostanziale equilibrio tra le forze in campo, con un potenziale ribaltamento a seconda della partecipazione dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum giustizia: Sì in vantaggio di 5% con 52,5%, No al 47,5%, Noto: "A decidere sarà affluenza, stimata tra 34-38%" - il SONDAGGIO di Only NumbersIl sondaggio di Only Numbers mostra il Sì avanti di circa 5 punti, con il 52,5% contro il 47,5% del No.

Referendum Giustizia: YouTrend rivela equilibrio tra Sì e No, affluenza determinante per l’esito del voto a marzo.A meno di due mesi dal voto, l’Italia si prepara a un referendum sulla giustizia che sta dividendo profondamente l’opinione pubblica.

Referendum giustizia, quanti e come andranno a votare gli italiani secondo il sondaggio di SWGCon decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/01/2026, è stata fissata nei giorni 22 e 23 MARZO 2026 l a data del referendum ex art. 138 della ... tg.la7.it

Cosa dicono i principali sondaggi sul referendum della giustizia e perché l'affluenza contaUn confronto tra le rilevazioni di Tecnè, Money.it e YouTrend evidenzia un orientamento favorevole al sì, ma con scenari molto sensibili alla partecipazione al voto ... notizie.it

Sky tg24. . Il risultato del Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia resta appeso all’affluenza: con molti elettori al voto il Sì sarebbe avanti di poco, invece con partecipazione bassa prevarrebbe il No. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizz - facebook.com facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: Sì 52,9% No 47,1% x.com