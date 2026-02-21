Giustizia al voto nel 2026 | 7 articoli costituzionali nel mirino

Il governo ha annunciato che nel 2026 si terrà un referendum sulla giustizia, con sette articoli costituzionali sotto esame. La consultazione si svolgerà il 22 e 23 marzo e coinvolgerà milioni di cittadini italiani. La riforma mira a modificare la separazione tra giudici e pubblici ministeri, un tema che divide opinioni e provoca discussioni nel mondo politico. La consultazione rappresenta un momento decisivo per il sistema giudiziario del paese.

Ecco l’articolo, strutturato secondo le indicazioni fornite: Il 22 e 23 marzo 2026, l’Italia è chiamata alle urne per un referendum costituzionale di portata significativa, incentrato sulla riforma della giustizia e, in particolare, sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Questo voto confermativo richiederà ai cittadini di esprimersi su una legge già approvata dal Parlamento, senza apportare modifiche al funzionamento dei processi civili e penali, né incidendo immediatamente sull’efficienza della giustizia o sulla parità tra accusa e difesa. La consultazione, che si presenta come un momento cruciale per il sistema giudiziario italiano, non è semplicemente un esercizio tecnico-legale.🔗 Leggi su Ameve.eu Sardegna al voto nel 2026: referendum sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati.La Sardegna decide di andare alle urne nel 2026 a causa di una richiesta popolare che mira a modificare l’ordinamento giudiziario. Referendum sulla Giustizia e poi voto anticipato: Meloni potrebbe far tornare l’Italia alle urne nel 2026Il referendum sulla Giustizia, promosso dal sottosegretario Fazzolari, potrebbe fungere da indicatore dei sentimenti degli italiani e influenzare le decisioni politiche future. REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: IL VOTO CHE PUÒ DECIDERE IL TUO FUTURO E ANCHE DEI GIOVANI! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum confermativo in materia di giustizia: al voto il 22 e 23 marzo 2026; Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere; Il voto fuori sede; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia. Giustizia, terzietà del giudice e ruolo del pm: a Lamezia il confronto sul referendumAl Costabile incontro pubblico in vista del voto tra un mese. Di Pietro: «Più autonomia e indipendenza». Sul fronte opposto Bisogni: «Maggiore influenza della politica» ... corrieredellacalabria.it Riforma della giustizia, la polemica tra governo e magistratura prende quotaIl sottosegretario Alfredo Mantovano punta il dito contro esponenti della magistratura che avrebbero usato toni estremi nella campagna sul referendum, citando dichiarazioni di Nicola Gratteri e rivend ... notizie.it Sky tg24. . Il risultato del Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia resta appeso all’affluenza: con molti elettori al voto il Sì sarebbe avanti di poco, invece con partecipazione bassa prevarrebbe il No. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizz - facebook.com facebook #Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: Sì 52,9% No 47,1% x.com