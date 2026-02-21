Giustizia a rischio? Lucca contesta la riforma | l’analisi di Bachelet

A Lucca, il rifiuto alla riforma della giustizia si manifesta con forza, alimentando il focus sulla sala Tobino. Durante un dibattito pubblico, cittadini e rappresentanti locali hanno espresso dubbi e opposizioni alle modifiche costituzionali in vista del voto del 22 e 23 marzo. La discussione si è concentrata sulle possibili conseguenze di un cambiamento che potrebbe influenzare l’efficienza del sistema giudiziario. La discussione si è svolta in un clima acceso e appassionato.

Lucca al centro del dibattito sulla giustizia: il “no” al referendum infiamma la sala Tobino. Un intenso dibattito sulla riforma della giustizia e sui referendum costituzionali previsti per il 22 e 23 marzo ha animato la Sala Tobino a Lucca, dove si è tenuto un incontro promosso dal “Comitato Società Civile per il No lucchese”. L’evento, che ha una partecipazione significativa di cittadini, amministratori e professionisti, ha avuto come ospite d’onore l’esperto di diritto Giovanni Bachelet, per un’analisi approfondita delle implicazioni del voto. Un avvio di campagna referendaria con Bachelet. La serata di ieri, 19 febbraio 2026, ha segnato l’inizio di un percorso di approfondimento e sensibilizzazione sul territorio lucchese.🔗 Leggi su Ameve.eu L’analisi di Vespa: riforma della giustizia in linea con la CartaA Roma, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Cassazione, si è parlato di referendum senza mai nominarlo esplicitamente. Cacciari: Riforma Giustizia, indipendenza a rischio. Dubbi sul testo.Cacciari critica la nuova riforma della giustizia, definendola “una riformetta” e puntando il dito contro i rischi per l’indipendenza della magistratura. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum sulla Giustizia, nascono tre nuovi comitati per il Sì in provincia di Lucca; Referendum, i socialisti per il sì. Craxi: Voteremo a favore e continueremo a essere di sinistra; Casa Azzurra di Viareggio dice sì alla Riforma Nordio. Giustizia, uffici a rischio collasso. Allarme giovani: violenza tra under 14Il tribunale per i minori ha segnalato la particolare difficoltà sia per l’aggravarsi della devianza giovanile, anche tra gli infraquattordicenni, sia per la ampiezza del bacino di utenza e la ... ilrestodelcarlino.it Anm chiede audizione alla Commissione: Governo inadempiente, giustizia a rischio nonostante PnrrRichiesta di audizione alla Commissione Ue, è intitolato il documento approvato lo scorso fine settimana, in comitato direttivo centrale, dall'Anm. Una mossa meditata che fa infuriare il governo, e ... repubblica.it #ottoemezzo Giustizia, Josi risponde a Travaglio: “Rischio di trasformare PM in avvocato dell’accusa è forte, ma bisogna provare” - facebook.com facebook #ottoemezzo Giustizia, Josi risponde a Travaglio: “Rischio di trasformare PM in avvocato dell’accusa è forte, ma bisogna provare” x.com