Giuseppe Piluso presenta Toamo & Téômìun esperimento linguistico sull’amore reale e relativo

Giuseppe Piluso ha deciso di scrivere “Toamo & Téômì” dopo aver osservato come molte persone vivano relazioni complesse e confuse. L’autore, noto per i suoi saggi filosofici e poesie, ha scelto di esplorare il tema dell’amore reale e relativo in modo diretto. Nel suo nuovo libro, inserisce storie e dialoghi che cercano di catturare le emozioni più autentiche. La sua intenzione è far riflettere chi legge su cosa significhi amare davvero.

In una recente intervista radiofonica, il professore di sostegno Giuseppe Piluso, autore di poesie, saggi filosofici e curatore editoriale, ha presentato il suo ultimo lavoro intitolato Toamo & Téômì. Amore reale & amore relativo, pubblicato da Kimerik nella collana Karme. Il libro rappresenta un vero e proprio esperimento linguistico sul concetto di amore. Piluso, che oltre a essere filosofo sta completando gli studi in Lettere con indirizzo in letteratura italiana e linguistica, propone tre neologismi per descrivere diverse forme d’amore: Atoamo (con alfa privativo): indica un amore “senza colore”, arido, destinato all’autodistruzione o a distruggere l’altro.🔗 Leggi su Parlami.eu

