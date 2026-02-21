Giudizio immediato per la donna che accoltellò il marito a Natale | udienza fissata ad aprile

Una donna di Faro Superiore ha accoltellato il marito durante la cena di Natale, causando gravi ferite. La vicenda ha portato il giudice a decidere di avviare subito il processo, saltando le fasi preliminari. L’udienza è programmata per aprile, mentre gli agenti hanno già raccolto le testimonianze dei vicini che hanno sentito le urla quella notte. La coppia viveva insieme da diversi anni, secondo quanto riferiscono alcuni vicini.

Dopo il ricovero in terapia intensiva dell’uomo è stato dimesso. I difensori hanno chiesto il rito abbreviato condizionato a perizia sulla dinamica dell’aggressione Il Tribunale di Messina ha disposto il giudizio immediato nei confronti della donna accusata di aver ferito gravemente il marito la sera di Natale a Faro Superiore. L’udienza è stata fissata al 30 aprile, nell’ambito del rito abbreviato richiesto dai legali, Grazia Gringeri e Nuncio Rosso, subordinato all’esame di un consulente tecnico sulla ricostruzione della dinamica dell’aggressione. Secondo l’impianto accusatorio, la donna avrebbe colpito l’uomo al torace con un coltello da cucina lungo circa 20 centimetri, provocando una ferita che ha richiesto un intervento immediato di tamponamento cardiaco presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Papardo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Agguato all’ex pentito nel Ragusano, giudizio immediato per Stracquadaini: fissata l’udienzaGianfranco Stracquadaini, ex pentito e attualmente latitante, sarà sottoposto a giudizio immediato il 10 marzo presso il Tribunale di Ragusa. Sicilia, il presidente dell’Ars, Galvagno chiede il giudizio immediato: fissata l’udienza a Palermo per il 4 maggioIl presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha richiesto il giudizio immediato nell’ambito di un procedimento per corruzione, peculato e falso ideologico. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Studente accoltellato a Milano, possibile giudizio immediato per 3 ragazzi monzesi; Milano, lo studente della Bocconi accoltellato in corso Como: a giudizio immediato i tre aggressori di Monza (allora) minorenni; Grignasco, giudizio immediato per il 24enne che accoltellò il padre nel sonno; Pestaggio di Campodipietra, la Procura chiede il giudizio immediato per il 20enne accusato di tentato omicidio. Fuga dai domiciliari per massacrare un 42enne: giudizio immediato per un ventenne di AvezzanoAvezzano. Aveva lasciato gli arresti domiciliari e, nel giro di poche ore, ha seminato violenza nel centro di Campodipietra. Per ... marsicalive.it Omicidio Cesarano, processo immediato per killer e basistaUn'azione meticolosamente pianificata, radicata nei conflitti della camorra stabiese e realizzata in pochi attimi. cronachedellacampania.it La Procura di Messina ha chiesto il giudizio immediato a carico del medico 70enne Francesco Stagno d’Alcontres, ex primario della Chirurgia plastica del Policlinico ed ex parlamentare, arrestato il 5 dicembre scorso x.com La Procura di Messina ha chiesto il giudizio immediato a carico del medico 70enne Francesco Stagno d’Alcontres, ex primario della Chirurgia plastica del Policlinico ed ex parlamentare, arrestato il 5 dicembre scorso con le accuse di concussione, corruzione, - facebook.com facebook