giro di vite tra le vetrine del centro scattano sigilli e 150mila euro di multe

La polizia ha chiuso temporaneamente diverse attività nel centro città, dopo aver riscontrato irregolarità nelle licenze e nelle autorizzazioni. Durante l’operazione, sono stati sequestrati beni e sanzionati esercizi commerciali per un totale di 150mila euro. Le verifiche si sono concentrate tra via Como, piazza Repubblica, via Dandolo e Villa Augusta, dove sono stati effettuati controlli telefonici e ispezioni sul campo. Le autorità continuano a monitorare la zona per garantire il rispetto delle norme.

Operazione a tappeto tra via Como, piazza Repubblica, via Dandolo e Villa Augusta. Sirene, controlli, verifiche incrociate. Il bilancio: due negozi chiusi, oltre 150mila euro tra ammende e sanzioni, quattro lavoratori in nero, due persone segnalate per possesso di hashish. Il servizio straordinario è stato messo in campo dai carabinieri della Compagnia di Varese affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, dai Nas di Milano, dal Nucleo Cinofili di Orio al Serio con il cane Perla e con il supporto della Polizia locale. Un’azione capillare, pensata per colpire più fronti: contrasto ai reati contro il patrimonio, controllo sul spaccio di stupefacenti, lotta al lavoro sommerso e verifica del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

