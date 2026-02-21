Giro di vite e oltre 900 uccisioni nel Punjab | il Pakistan e la scia di sangue della polizia parallela
Nel Punjab, la polizia parallela ha ucciso più di 900 persone negli ultimi otto mesi, molte in operazioni contro sospetti criminali. La violenza si è intensificata con sparatorie e arresti forzati, lasciando molte famiglie senza risposte. Le autorità adottano misure dure per contrastare il crimine, ma spesso si verificano eccessi e dubbi sulle modalità impiegate. La situazione rimane tesa e molti chiedono chiarimenti sulle modalità di questi interventi.
Negli ultimi otto mesi la polizia della provincia pakistana del Punjab ha ucciso oltre 900 persone in circostanze spesso poco chiare. Lo sostiene la principale organizzazione per i diritti umani del Paese, la Commissione per i diritti umani del Pakistan (Hrcp), che parla un numero record di esecuzioni extragiudiziali da parte dell’unità di polizia locale istituita per combattere la criminalità organizzata. Gli agenti del Dipartimento per il Controllo della Criminalità (Ccd) del Punjab hanno effettuato molteplici irruzioni in edifici, case e strutture private per rapire cittadini e sequestrare gran parte dei loro beni di valore, come telefoni cellulari, denaro contante e oro. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Fiuggi, giro di vite contro lo spaccio: blitz della Polizia con le unità cinofile fuori dalle scuoleA Fiuggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento con unità cinofile fuori dalle scuole, rafforzando la lotta allo spaccio e al consumo di droghe tra i giovani.
Ladro si ferisce durante una spaccata a Padova: Polizia lo individua e arresta seguendo la scia di sangueDurante una tentata spaccata a Padova, un ladro si è ferito, lasciando una traccia di sangue.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Migranti, varato il giro di vite. La lente del Colle sul blocco navale; Bundu resta fuori dalla Regione. Giro di vite dalle tre carte ai dehors, ma per fortuna sempre più residenti aiutano la giustizia. La Firenze sui giornali di venerdì 20 febbraio; Ultras, petardi e treni: ecco il giro di vite; Giro di vite su Askatasuna, 120 indagati e 5 ai domiciliari. Intolleranti al vivere civile.
Malpensa, personale in nero in un parcheggio e affittacamere abusivo: giro di vite della Finanza durante le OlimpiadiLe Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli durante Milano Cortina: a Cadano al Campo individuato un posteggio non lontano dall'aeroporto con quattro lavoratori in nero e un affittacamere abusi ... varesenoi.it
Terra dei Fuochi, doppio blitz dei carabinieri: sequestri e denunce tra Orta di Atella e Sant’ArpinoNuovo giro di vite contro l’illegalità ambientale nella Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore i carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno messo a segno un ... cronachedellacampania.it
Un giro di vite contro la microcriminalità e in particolare contro le attività di spaccio che da qualche tempo non sono più relegate a zone periferiche come la strada del Termo, o vicino alle scuole superiori, ma si registrano anche in via Piave e presso le scuole - facebook.com facebook
A San Benedetto giro di vite su movida e stazione, scatta la vigilanza rafforzata. Vertice presieduto dal prefetto: reati in aumento. Più controlli nelle aree più critiche #ANSA x.com