Giro di vite e oltre 900 uccisioni nel Punjab | il Pakistan e la scia di sangue della polizia parallela

Nel Punjab, la polizia parallela ha ucciso più di 900 persone negli ultimi otto mesi, molte in operazioni contro sospetti criminali. La violenza si è intensificata con sparatorie e arresti forzati, lasciando molte famiglie senza risposte. Le autorità adottano misure dure per contrastare il crimine, ma spesso si verificano eccessi e dubbi sulle modalità impiegate. La situazione rimane tesa e molti chiedono chiarimenti sulle modalità di questi interventi.

Negli ultimi otto mesi la polizia della provincia pakistana del Punjab ha ucciso oltre 900 persone in circostanze spesso poco chiare. Lo sostiene la principale organizzazione per i diritti umani del Paese, la Commissione per i diritti umani del Pakistan (Hrcp), che parla un numero record di esecuzioni extragiudiziali da parte dell’unità di polizia locale istituita per combattere la criminalità organizzata. Gli agenti del Dipartimento per il Controllo della Criminalità (Ccd) del Punjab hanno effettuato molteplici irruzioni in edifici, case e strutture private per rapire cittadini e sequestrare gran parte dei loro beni di valore, come telefoni cellulari, denaro contante e oro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Fiuggi, giro di vite contro lo spaccio: blitz della Polizia con le unità cinofile fuori dalle scuoleA Fiuggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento con unità cinofile fuori dalle scuole, rafforzando la lotta allo spaccio e al consumo di droghe tra i giovani.

Ladro si ferisce durante una spaccata a Padova: Polizia lo individua e arresta seguendo la scia di sangueDurante una tentata spaccata a Padova, un ladro si è ferito, lasciando una traccia di sangue.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.