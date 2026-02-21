Giovannini di bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità

Andrea Giovannini conquista il bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità. La sua prestazione si deve a una strategia efficace e alla tenacia dimostrata durante la gara, disputata in condizioni di vento forte sulla pista di Milano. La medaglia arrivata oggi rappresenta un risultato importante per l’atleta e la squadra italiana. La competizione ha visto numerosi scatti e sorpassi che hanno messo in difficoltà molti concorrenti.

Un sabato stupefacente per l’Italia delle Olimpiadi. Dopo la doppietta storica dello ski cross con l’oro e l’argento con Simone Deromedis e Federico Tomasoni, arriva il bronzo di Andrea Giovannini nella mass start dal pattinaggio di velocità. L’azzurro, 32 anni di Trento, ha conquistato l’ultimo gradino del podio con uno straordinario scatto nell’ultimo giro. In questi Giochi Invernali, il campione aveva già vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre, insieme a Davide Ghiotto e Michele Malfatti. E la sua è la 30esima medaglia per l’Italia in queste Olimpiadi. La mass start è l’unica gara di questo sport in cui gli atleti partono tutti insieme, facendo 16 giri della pista lunga 400 metri, ed è quindi anche più caotica e imprevedibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

