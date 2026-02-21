Giovanni Marchionni morto in barca indagata l?armatrice | È vittima del lavoro

Giovanni Marchionni è morto in un incidente in barca, causato da un possibile malfunzionamento del motore durante una navigazione notturna. La procura ha aperto un'indagine sull’armatrice dello yacht, che aveva affidato la gestione dell'imbarcazione. La famiglia del giovane skipper chiede chiarimenti e denuncia condizioni di lavoro precarie. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle imbarcazioni di lusso e sulle responsabilità di chi le gestisce. L’indagine prosegue per far luce sulla tragedia.

È alle battute finali l'inchiesta sulla morte di Giovanni Marchionni, il giovane skipper di Bacoli deceduto nella notte tra il 7 e l'8 agosto 2025 a bordo dello yacht Gravia. La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati l'armatrice Annalaura di Luggo. Manager, artista e consigliere delegato del cantiere Fiart Mare, è la proprietaria dell'imbarcazione dove è stato rinvenuto privo di vita il 20enne. Il natante è tuttora sotto sequestro alla banchina 7 della Marina di Portisco, nel Comune di Olbia. L'atto, notificato anche agli avvocati difensori Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto, è uno step necessario per consentire alla Procura e al pubblico ministero Milena Aucone di disporre accertamenti irripetibili.