Giochifreestyle | oro e argento azzurri

Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno conquistato oro e argento nel freestyle cross, portando a casa una doppietta storica per l’Italia. Deromedis, campione mondiale 2023, ha dominato la finale, mentre Tomasoni ha completato il podio con una prestazione convincente. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico appassionato, con il combattuto progresso tra i piloti che ha regalato emozioni fino all’ultimo istante. La vittoria di Deromedis ha fatto parlare gli appassionati di sport.

13.26 Grandiosa doppietta dell'Italia nel freestyle cross. Simone Deromedis (iridato nel 2023) e Federico Tomasoni si prendono l'oro e l'argento nella big final davanti allo svizzero Fiva (bronzo al fotofinish col bergamasco) e al giapponese Sato. Per Deromedis una finale in testa dal primo centimetro. Tomasoni bravo a restare sulle code di Fiva e a passarlo all'ultimo salto. Dominik Zuech si è fermato ai quarti, nella batteria 'fratricida' in cui si sono qualificati Deromedis e Tomasoni. Stop agli ottavi per Edoardo Zorzi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Primo storico oro per il Brasile ai Giochi invernali. Delusione per gli azzurriIl Brasile conquista il suo primo oro ai Giochi invernali, portando a casa una medaglia che apre una nuova pagina per il paese.

Tiro a volo, Italia-Oman: doppio oro e doppio argento nei Mixed Team per gli AzzurriLa gara di tiro a volo tra Italia e Oman a Muscat si è conclusa con ottimi risultati per gli italiani.

Prime medaglie azzurre in discesa: argento Franzoni, bronzo Paris

