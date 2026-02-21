Giochi Milano-Cortina medici e infermieri dell’Azienda USL sulle nevi olimpiche
Durante i Giochi Milano-Cortina, alcuni medici e infermieri dell’Azienda USL di Modena partecipano alle attività di assistenza sanitaria sulle piste di gara. La loro presenza deriva dalla collaborazione con l’ASST Niguarda di Milano, l’ospedale incaricato di coordinare i soccorsi durante l’evento. Questi professionisti sono stati scelti per la loro esperienza nel settore e si preparano a intervenire in situazioni di emergenza sulle nevi olimpiche. La loro presenza rappresenta un supporto fondamentale per la sicurezza degli atleti.
Sono un medico, quattro infermieri e un tecnico di radiologia a supporto dell’assistenza sanitaria nelle principali sedi di gara – Milano, Bormio e Livigno – portando competenze riconosciute in tutta Italia. Il personale dell’AUSL di Modena, con esperienza nell’emergenza-urgenza e capacità operative in ambiente montano, opera nelle Medical Station e nei Policlinici Olimpici, strutture dedicate al primo intervento e alla gestione multidisciplinare degli infortuni. Alcuni di loro (nelle foto) hanno già effettuato o stanno effettuando il loro servizio, mentre altri collaboreranno alle paralimpiadi.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Sci alpino, Federica Brignone sulle nevi di Courmayeur nella sua fase di recupero: dicembre decisivo per i Giochi di Milano Cortina?
Orario di lavoro dei medici e dirigenti sanitari: la replica dell'Azienda Usl Toscana nord ovestL'Azienda Usl Toscana Nord Ovest risponde alla richiesta della Funzione pubblica Cgil riguardante l'orario di lavoro di medici e dirigenti sanitari.
Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica
Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina: 6 medici e 2 infermieri nel team sanitario dei Giochi; Dalle corsie dell’Asp alle Olimpiadi: due medici agrigentini nello staff di Milano-Cortina - AgrigentoNotizie; Task force di 1200 sanitari per le Olimpiadi Milano-Cortina: Squadre sui siti di gara e in ospedale pure l'interprete; Milano-Cortina: 85 posti letto del Villaggio Olimpico riservati agli studenti Enpam.
Otto medici e infermieri valdostani ai Giochi di Milano CortinaSono otto i sanitari dell'azienda Usl della Valle d'Aosta che fanno parte della complessa organizzazione sanitaria messa in campo per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. aostaoggi.it
Dalle corsie dell’Asp alle Olimpiadi: due medici agrigentini nello staff di Milano-CortinaAlice Mirasola e Paolo Sgarito selezionati per l’assistenza sanitaria ai Giochi invernali per dare supporto agli atleti nelle sedi di gara ... agrigentonotizie.it
Oggi è l’ultimo giorno dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sono state due settimane segnate da un sacco di medaglie, record storici e momenti che sono diventati virali. Dalla prima medaglia del Brasile, fino all’omaggio a Marco Pantani, in questo caro - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | Domenica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali all'Arena di Verona. #ANSA x.com