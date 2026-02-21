Giochi Milano-Cortina medici e infermieri dell’Azienda USL sulle nevi olimpiche

Durante i Giochi Milano-Cortina, alcuni medici e infermieri dell’Azienda USL di Modena partecipano alle attività di assistenza sanitaria sulle piste di gara. La loro presenza deriva dalla collaborazione con l’ASST Niguarda di Milano, l’ospedale incaricato di coordinare i soccorsi durante l’evento. Questi professionisti sono stati scelti per la loro esperienza nel settore e si preparano a intervenire in situazioni di emergenza sulle nevi olimpiche. La loro presenza rappresenta un supporto fondamentale per la sicurezza degli atleti.

Sono un medico, quattro infermieri e un tecnico di radiologia a supporto dell’assistenza sanitaria nelle principali sedi di gara – Milano, Bormio e Livigno – portando competenze riconosciute in tutta Italia. Il personale dell’AUSL di Modena, con esperienza nell’emergenza-urgenza e capacità operative in ambiente montano, opera nelle Medical Station e nei Policlinici Olimpici, strutture dedicate al primo intervento e alla gestione multidisciplinare degli infortuni. Alcuni di loro (nelle foto) hanno già effettuato o stanno effettuando il loro servizio, mentre altri collaboreranno alle paralimpiadi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

