Giochi freestyle | doppietta azzurra

Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno conquistato due medaglie d’oro e d’argento nel freestyle cross, provocando grande entusiasmo tra il pubblico. Deromedis, campione del mondo nel 2023, ha dominato la gara, mentre Tomasoni si è piazzato vicino a lui, battendo di misura lo svizzero Fiva al fotofinish. La competizione si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, che hanno assistito a una sfida emozionante tra i migliori atleti del settore.

13.26 Grandiosa doppietta dell'Italia nel freestyle cross. Simone Deromedis (iridato nel 2023) e Federico Tomasoni si prendono l'oro e l'argento nella big final davanti allo svizzero Fiva (bronzo al fotofinish col bergamasco) e al giapponese Sato. Per Deromedis una finale in testa dal primo centimetro. Tomasoni bravo a restare sulle code di Fiva e a passarlo all'ultimo salto. Dominik Zuech si è fermato ai quarti, nella batteria 'fratricida' in cui si sono qualificati Deromedis e Tomasoni. Stop agli ottavi per Edoardo Zorzi.